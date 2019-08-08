200 bin kamu işçisinin gözü kulağı hükümetten gelecek haberde.
Toplu İş Sözleşmesiyle ilgili zam taleplerinde hükümet ve Türk-İş arasında 3 görüşme yapıldı. Ancak masadan uzlaşı çıkmadı.
Yasal olarak bekleme süresini tamamlayan sendikalardan da grev kararları gelmeye başladı. Darphane işçilerinin ardından ikinci grev kararı madencilerden geldi.
Genel Maden-İş Sendikası Başkanı Hakan Yeşil, Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı.
Yeşil, anlaşma sağlanamazsa 8 bin madencinin 25 Ağustos’ta greve çıkacağını söyledi.
Greve çıkacak maden işçisi Hasan Ali Kaya da enflasyona dikkat çekti.
Madenci Kaya, bayram öncesi görüşmelerin tamamlanmasını istedi, yetkililere seslendi.
ulusal.com.tr
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