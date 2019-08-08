Kamu işçilerinin zam taleplerine yanıt gelmedi, grevler başlıyor. Darphane işçilerinin ardından madenciler de Zonguldak’ta grev ilanı astı. Madenciler anlaşma sağlanmazsa 25 Ağustos’ta greve çıkacak.

200 bin kamu işçisinin gözü kulağı hükümetten gelecek haberde.Toplu İş Sözleşmesiyle ilgili zam taleplerinde hükümet ve Türk-İş arasında 3 görüşme yapıldı. Ancak masadan uzlaşı çıkmadı.Yasal olarak bekleme süresini tamamlayan sendikalardan da grev kararları gelmeye başladı. Darphane işçilerinin ardından ikinci grev kararı madencilerden geldi.Genel Maden-İş Sendikası Başkanı Hakan Yeşil, Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı.Yeşil, anlaşma sağlanamazsa 8 bin madencinin 25 Ağustos’ta greve çıkacağını söyledi.Greve çıkacak maden işçisi Hasan Ali Kaya da enflasyona dikkat çekti.Madenci Kaya, bayram öncesi görüşmelerin tamamlanmasını istedi, yetkililere seslendi.