Art arda EYT açıklamaları - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetine ilişkin CHP'li Veli Ağbaba, Türk Metal Sendikası’nın 16. Olağan Genel Kurulu’na katıldıklarını belirterek "#KıdemTazminatı, #EYT, #3600EkGösterge, zorunlu BES ve emek gündeminin diğer önemli sorunlarının çözümünde sendikalarımızın en büyük destekçisi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha yineledik." ifadelerini kullandı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de "#BelirleyiciGüçEYT Tüm emek mağdurlar için Emeklilikte yaşa takılanların mücadelesi örnek oldu.Hakkı olanın istenebileceği ve bu bağlamda bir arada mücadele edilebileceği #EYT. İle bir kez daha anlaşıldı.Haklılar mutlaka sonuçta kazanırlar." mesajını paylaştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili ve CHP Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba ile CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklamaları geldi.



Ağbaba, Türk Metal Sendikası’nın 16. Olağan Genel Kurulu’na katıldıklarını belirtti.



"EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



CHP'li Ağbaba, "#KıdemTazminatı, #EYT, #3600EkGösterge, zorunlu BES ve emek gündeminin diğer önemli sorunlarının çözümünde sendikalarımızın en büyük destekçisi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha yineledik." ifadelerini kullandı.



"HAKLILAR, MUTLAKA SONUÇTA KAZANIRLAR"



CHP'li Gürer ise "#BelirleyiciGüçEYT Tüm emek mağdurlar için Emeklilikte yaşa takılanların mücadelesi örnek oldu.Hakkı olanın istenebileceği ve bu bağlamda bir arada mücadele edilebileceği #EYT. İle bir kez daha anlaşıldı.Haklılar mutlaka sonuçta kazanırlar." mesajını paylaştı.



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