Artvin'de Lipton işçilerinin eylemi, bir haftayı geride bıraktı… Ulusal Kanal Muhabiri İlyas Gümrükçü çay üretimini durduran Arhavi'deki Lipton fabrikası önünde gece gündüz nöbet tutan 89 işçilerle ve çay üreticileri ile konuştu. Ortak talep net; "bu baca yeniden tütsün, hem Artvin hem Türkiye kazansın."

Lipton, ekonomik kriz gerekçesiyle Arhavi'deki çay fabrikasının üretimini 1 yıl durdurdu. Fabrikaya yıllardır emek veren 89 işçi, sözleşmelerinin askıya alınmasıyla bir anda işsiz kaldı.



Tek Gıda iş Sendikasında örgütlü işçiler, işlerine geri dönmek için bir haftadır fabrika önünde nöbet eylemi yapıyor. Talepleri net; "bu baca yeniden tütsün, fabrika yeniden üretime geçsin"



Arhavi Lipton Çay Fabrikası'nın kapatılması sadece işçileri değil üreticisinden müstahsiline geçimini çaydan sağlayan tüm yöre halkını etkiliyor. Üreticiler ve vatandaşlar da destek ziyaretleriyle eylem alanında işçileri yalnız bırakmıyor.



Konuştuğumuz bazı üreticiler, fabrika açılmadığı takdirde, Lipton'a bir daha çay vermemek için örgütleneceklerini belirtiyor.



Arhavi halkının da desteğiyle nöbet eyleminde 1 haftayı geride bırakan işçiler, fabrika tekrar açılına kadar eylemi sürdürmekte kararlı… Tek Gıda İş Sendikası yetkilileri Lipton işverenini uyardı; "Arhavi açılmazsa, eylem diğer fabrikalara da yayılır"



İlyas Gümrükçü

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