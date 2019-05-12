Artvin'de Lipton Çay fabrikası işçilerinin eylemi sürüyor. Çay üretimini durduran fabrikanın yeniden faaliyete geçmesini isteyen çalışanlar, çay üreticileriyle birlikte miting yaptı. Mitinge yöre halkı da katılarak destek verdi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde çay üretimini 1 yıl askıya alan Lipton çay fabrikası'nda işçilerin nöbet eylemi devam ediyor.



89 işçi, yaklaşık bir haftadır fabrika önünde gece gündüz nöbet tutuyor.



Tek Gıda-İş Sendikası'na üye işçiler, Çay üreticileriyle birlikte miting düzenledi. Mitinge, demokratik kitle örgütü ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.



Mitingde konuşan Tek Gıda-İş Sendikası işyeri Temsilcisi Özgür Hekimoğlu, fabrikanın yeniden üretime geçmesi istediklerini söyledi.



İşçilerin mücadelesine geçimini çaydan sağlayan Arhavi halkı da destek veriyor.





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