Bir acı haber de Çorum'dan geldi. Bir inşaatta asansör montajı yapan 2 işçi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Ekmek parası kazanabilmek için Kayseri'den Çorum'a gitmişlerdi. Ancak çalıştıkları inşaatta iş kazası kurbanı oldular.



Çorum'da, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünün yeni hizmet binasının 6'ıncı katında asansör montajını yapıyordu işçiler.



Bir anda dengelerini kaybedip asansör boşluğuna düştüler.



Ökkeş Sürmeli ve Emrullah Ersoy boşluğa düştüğünü gören arkadaşları hemen ambulans çağırdı.



Olay yerine giden sağlık akipleri işçilerin hayatını kaybettiğini belirlendi.



Asansör boşluğundan çıkarılan işçilerin cenazeleri memleketleri Kayseri'ye gönderildi.



ulusal.com.tr