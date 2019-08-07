Türk-İş Başkanı Atalay'dan grev hatırlatması
Türk-İş Başkanı Atalay'dan grev hatırlatması
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SON DAKİKA HABERLERİ! Hükümete seslenen Türk-İş Başkanı Atalay, işçinin dayanacak gücünün kalmadığını bildirdi

Grev takvimi işlerken Türk-İş'ten toplu sözleşme sürecine ilişkin hükümete bir çağrı daha geldi. Açıklamayı, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay yaptı. Dün bakanlık yetkilileriyle yaptıkları görüşmeleri aktaran Atalay, hükümete bayram öncesi sözleşmenin bitirilmesi çağrısı yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ! Hükümete seslenen Türk-İş Başkanı Atalay, işçinin dayanacak gücünün kalmadığını bildirdi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, seslendi hükümete. 

200 bin kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor. Hükümet ile Türk-İş 6 Ağustos’ta 3’üncü kez bir araya geldi. Taraflar zam oranları üzerinde istişare yaptı. Ancak yine uzlaşı çıkmadı. 

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile yapılan görüşmeyi aktardı. 

Atalay, işçinin dayanacak gücünün kalmadığını bildirdi. Anlaşma sağlanamazsa iş yerlerinde alınacak grev kararlarını hatırlattı. 

Atalay, Kurban Bayramı öncesi müjde beklediklerini bildirdi, hükümete seslendi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Türk-İş #ergün atalay
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