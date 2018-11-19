Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ‘Sıfır Atık’ uygulamasına atık toplayıcılarını da dahil etti. Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman, “Atık toplayıcıları yasal hale geldi, artık sokaklarda serbest çalışabilecekler” dedi.

Atık toplayıcıları yasal güvenceye kavuşuyor.



Türkiye’de bir iş kolu olarak görülmeyen bu nedenle sokaklarda çalışmalarına izin verilmeyen atık toplayıcıları,“Sıfır Atık Projesi’ne dahil edildi.



Bir yılı geride bırakan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sıfır atık uygulamasında yine bakanlık tarafından “Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağı” hazırlandı.



1 Ocak 2019 tarihinde yayımlanacak yönetmelikte, “Belediyeler sokak toplayıcılarını da toplama sistemine dahil edebilir” ibaresi yer aldı.



Taslak yönetmeliği değerlendiren Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman, “1 Ocak’ta atık toplayıcıları yasal hale geliyor” dedi.



Ulusal Kanal’a konuşan Karaman, “Atık toplayıcıları artık sokaklarda serbest çalışabilecekler” ifadelerini kullandı.



HABER: TANSEV KARA

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