Aydın'da sezonun ilk pamuğu Tariş'e teslim edildi. Üreticiler verimden memnun, fiyatlardan umutlu. Ancak döviz fiyatlarındaki rekor artış, başta gübre olmak üzere pamuk çiftçisinin maliyetlerini daha şimdiden yarı yarıya yükseltti.

Aydın'da sezonun ilk pamuk hasadı yapıldı. Tepecik ve Kadıköy'den 3 ayrı üreticinin hasat ettiği pamuk aynı gün Aydın 46 No'lu Tariş Pamuk kooperatifine getirildi.



46 No'lu Aydın Tariş Pamuk kooperatifi başkanı Doğan Altan, Dolar'daki aşırı yükselişin pamuktaki destekleme fiyatlarına yansıtılacağını umuyor.



Çiftçiler de gübre ve akaryakıt fiyatlarındaki artıştan endişeli. Gelecek sezon pamuk fiyatı üretim maliyetlerini karşılayacak mı merak ediyorlar.



Pamuk üreticisi maliyet artışlarından şikayetçi olsa da, bu sezon ürün kalitesinden memnun.



Sezon açılışının müjdesi olan toplam 1 ton pamuk, kilosu 10 liradan sembolik fiyatla satın alındı. Ayrıca çiftçilere Tariş ürünleri hediye edildi.



HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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