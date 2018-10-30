Tekirdağ'da düşük ücret nedeniyle direniş başlatan işçilerinin sesini Ulusal Kanal daha önce de taşımıştı ekranlarınıza... Aygün Alüminyum fabrikasında işçiler 123 gündür eylemde. Direnişi kırmak isteyen fabrika yönetimi polis marifeti ile eylem çadırını kaldırmaya çalışıyor.

İşten çıkarıldıkları fabrika önündeki eylemleri yüz günü geçti. Onlar, Tekirdağ Çorlu'daki Aygün Alüminyum fabrikası işçileri.



Talepleri düşük ücretlerinin iyileştirilmesiydi. Bunun için örgütlenmeye gittiler, Türk-Metal Sendikası'na üye oldular. Fabrikada çoğunluğu sağladılar ancak kapı önüne kondular.



Sadece düşük maaş değil, kötü çalışma koşullarının da iyileştirilmesini isteyen işçiler, fabrika önünde eyleme başladı.



Çadırlar kuruldu, Türk bayrakları ile süslendi. Ancak bir gece güvenlik kameraları kayıtta değilken, sendikaya ait pankart, flama ve bayrakları toplattı fabrika yönetimi.



Her gün çadırlarında nöbete başlayan işçilere destek için Vatan Partisi fabrikaya gitti.



Yapılan saldırıdan Aygün Alüminyum işletmesini sorumlu tutan Türk Metal sendikası faillerinin bulunması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.



İşçiler işe iadeleri sağlanana ve hak ettikleri maaşı alana kadar direnişe devam edecek.







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