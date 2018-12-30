Türkiye Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, sağlık çalışanları açısından 2018 yılını değerlendirdi. "Zor bir yıl oldu" diyen Toy "Yeni yılda sağlık çalışanları ayrımsız kadro, ayrımsız toplu sözleşme hakkı istiyor" dedi.

Türk İş’e bağlı Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, sağlık çalışanları açısından 2018'i değerlendirdi, 2019'dan beklentileri sıraladı.



Ulusal Kanal’a konuşan Toy, sağlık emekçileri için 2018 yılının "Zor geçtiğini" ifade etti.



Meclis'te kabul edilen Kiralık İşçi Yasası’na tepki gösteren Toy "Konfederasyonlar yasaya karşı birleşmeli" çağrısı yaptı.



Aralık ayında belirlenen 2019 yılı asgari ücret rakamını da değerlendiren Hakan Toy "İşçinin reel enflasyonunun daha yüksek" olduğunu vurguladı.



2018 yılında sık sık gündeme gelen kıdem tazminatının çalışanların son kalesi olduğunu belirten Toy, sağlık çalışanlarının 2019 yılından beklentilerini anlattı.



HABER: TANSEV KARA

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