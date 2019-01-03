İZBAN’nın ardından Metro ve tramvayda da grev sürecine girilmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, metro çalışanlarıyla buluştu. İkramiye, sosyal yardımlar dâhil yüzde 25 zam teklif etti. İşçi kabul etmedi, Kocaoğlu da teklifi çekti. Kocaoğlu’nun, “Eğer kabul etseydiniz İZBAN’daki teklifi de yüzde 30’a çıkaracaktım” dediği öğrenildi.

İZBAN grevi 1 aya merdiven dayadı. Metro ve tramvaylarda da grev sürecine girilmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Metro ve tramvay çalışanlarıyla görüştü.



Yüzlerin asık geçtiği görüşmede Kocaoğlu, “toplu sözleşmeyi çözmek için buya geldim” dedi, masadaki yüzde 14’lik zam oranını asgari ücret zammı seviyesine çekti.



Pazarlık yapmayacağını söyleyen Aziz Kocaoğlu, sopa gösterdi. Kocaoğlu, yüzde 25 zammın sadece o an geçerli olduğunu söyledi.



Kocaoğlu’nun teklifini İzmir Metro ve İzmir Tramvay çalışanları reddetti. Çünkü ücretlere yüzde 25 zam yapılmadı. Kocaoğlu’nun yüzde 25 olarak telaffuz ettiği oranda fazla mesai, ikramiye, primler ve sosyal haklar da yer alıyor. İşçi bu şişirilmiş maaşı kabul etmiyor.



Görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, Demiryol-İş Sendikası ve işçileri hedef gösteren açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Kocaoğlu, asgari ücret seviyesinde çalışan İZBAN çalışanlarına da yüzde 30 teklif yaptığını ancak kabul edilmediğini belirtti.



Oysa Kocaoğlu, “Metro ve tramvayda yüzde 25’i kabul edilirse, İZBAN çalışanlarına da yüzde 30 zam yapacağım” demişti. Yani İZBAN çalışanlarına teklif edilecek zam da Metro çalışanlarının teklifi kabul etmesi şartına bağlandı.



Aziz Kocaoğlu, İZBAN grevinin ve yakında başlayacak olan Metro ve Tramvay grevinin İzmirlileri mağdur etmek için yapılan bir senaryo olduğunu savundu. Kocaoğlu, grevin sadece İzmir’de yapılmasına da dikkat çekti.





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