Belediye emekçileri bir kez daha uyardı; “Kıdem tazminatımızı alamayacaksınız.” Belediye İş Antalya Şubesi, ekonomide işçi sınıfının yeri, kıdem tazminatı ve taşerona verildiği iddia edilen kadro konularına ilişkin değerlendirmede bulundu. Emekçiler, kıdem tazminatı ve kadro konusunda sonuç alıncaya kadar mücadelede kararlı.

Emekçiler kararlı. İşçi sınıfının kazanılmış en büyük hakkı, kırmızı çizgisi kıdem tazminatına dokundurmayacaklar.



Belediye-İş Sendikası Antalya Şubesinin yeni Yönetim Kurulu bugün basının karşısındaydı. Gündeminde de ekonomik kriz, kıdem tazminatı ve taşerona verildiği iddia edilen kadro vardı.



‘Ekonomide kriz hali yok’ diyenlere Belediye emekçilerinin yanıtı sert oldu.



2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında, bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sisteminin oluşturulacağı açıklanmıştı. Emek cephesi bu açıklamayı, kırmızı çizgi uyarısını yineleyerek karşıladı.



Belediye İş Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan, taşeron işçiye gerçekte, kadrolu işçilerin haklarına sahip bir kadro verilmediğini söyledi.







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