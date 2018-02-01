TSK'dan Afrin açıklaması
TSK'dan Afrin açıklaması
Yeni Zelanda arşivlerinden yeni görüntüleri ortaya çıktı
Yeni Zelanda arşivlerinden yeni görüntüleri ortaya çıktı
Pentagon'dan Türkiye açıklaması
Pentagon'dan Türkiye açıklaması
Ankara'da patlama
Ankara'da patlama

Bin işçinin toplu sözleşme mücadelesi sürüyor

Manisa'da üretim yapan Amerikalı Whirpoll şirketinde çalışan bin işçinin toplu sözleşme mücadelesi sürüyor. İşverenden beklediği zammı alamayan emekçiler, günde bir saatlik iş bırakma eylemi yapıyor. Mücadelede kararlı olan işçiler, şirket zam yapmazsa iş bırakma süresini daha da artıracak.

Bin işçinin toplu sözleşme mücadelesi sürüyor

Günde iki kez sloganlarla fabrikayı dolaşıyorlar. Toplu sözleşme için her gün bir saatlik iş bırakma eylemi yapıyorlar.

Manisa'da üretim yapan Amerikalı Whirpoll şirketi çalışanlarının toplu sözleşme mücadelesi sürüyor. 

Şirketten beklediği zammı alamayan emekçiler, sabah ve öğleden sonra iki kez yarım saat iş bırakıyor.

Fabrika içinde dolaşan Türk Metal Sendikası üyesi emekçiler, mücadelede kararlı.

İşveren beklenen teklfi yapmazsa emekçiler, iş bırakma süresini daha da artıracak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Manisa
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.