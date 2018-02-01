Manisa'da üretim yapan Amerikalı Whirpoll şirketinde çalışan bin işçinin toplu sözleşme mücadelesi sürüyor. İşverenden beklediği zammı alamayan emekçiler, günde bir saatlik iş bırakma eylemi yapıyor. Mücadelede kararlı olan işçiler, şirket zam yapmazsa iş bırakma süresini daha da artıracak.

Günde iki kez sloganlarla fabrikayı dolaşıyorlar. Toplu sözleşme için her gün bir saatlik iş bırakma eylemi yapıyorlar.



Manisa'da üretim yapan Amerikalı Whirpoll şirketi çalışanlarının toplu sözleşme mücadelesi sürüyor.



Şirketten beklediği zammı alamayan emekçiler, sabah ve öğleden sonra iki kez yarım saat iş bırakıyor.



Fabrika içinde dolaşan Türk Metal Sendikası üyesi emekçiler, mücadelede kararlı.



İşveren beklenen teklfi yapmazsa emekçiler, iş bırakma süresini daha da artıracak.





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