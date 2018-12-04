Bir avuç kömür için bir ömür veren emekçilerimiz onlar, madencilerimiz. Dünyanın dört bir yanında madenciler 4 Aralık Madenciler Gününü kutlarken onların içi buruk... Çünkü akıllarından, yüreklerinden Soma ve Ermenek'in izleri silinmedi hala. Nasıl silinsin? Çok değil kısa bir süre önce de Zonguldak'ta kaçak bir maden ocağında 3 arkadaşlarını verdiler toprağa...





Kimi zaman aylarca uzak kalıyorlar ailelerinden... Yare hasret, anaya babaya hasret, evlatlarına hasretle sallıyorlar kazmalarını...



Ama eve dönüşlerinde bayram yaşıyor madenciler, aileleri. Sonuçta eve sağ salim dönebilmişlerdi.



Ama onlar kadar şanslı olmayan mesai arkadaşları vardı. 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma hemen ardından 18 madenciyi kaybettiğimiz Ermenek faciları.



Maden işçisi Durmuş Yılmaz, Soma'da madenden sağ çıkarılan işçilerden biri...



Kısa süre önce kaçak işletilen madende 3 işçimizi toprağa verdik kara elmas diyarı Zonguldak'ta...



Onlar en ağır iş kollarından biri olan madenlerde çalışan emekçiler... 4 Aralık onların günü, yani Madenciler Günü.



4 Aralık Madenciler gününde Manisa Soma'da hüzün vardı.



Türk-İş'e bağlı Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma'da madenci şehitliğini ziyaret etti. Sendikalar hükümeti uyardı.





ulusal.com.tr Yüzlerinde kömür karası ile ekmek mücadelesi veriyorlar yerin derinliklerinde... Kazmaları sallayıp, kara elması çıkarıyorlar yeryüzüne...Kimi zaman aylarca uzak kalıyorlar ailelerinden... Yare hasret, anaya babaya hasret, evlatlarına hasretle sallıyorlar kazmalarını...Ama eve dönüşlerinde bayram yaşıyor madenciler, aileleri. Sonuçta eve sağ salim dönebilmişlerdi.Ama onlar kadar şanslı olmayan mesai arkadaşları vardı. 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma hemen ardından 18 madenciyi kaybettiğimiz Ermenek faciları.Maden işçisi Durmuş Yılmaz, Soma'da madenden sağ çıkarılan işçilerden biri...Kısa süre önce kaçak işletilen madende 3 işçimizi toprağa verdik kara elmas diyarı Zonguldak'ta...Onlar en ağır iş kollarından biri olan madenlerde çalışan emekçiler... 4 Aralık onların günü, yani Madenciler Günü.4 Aralık Madenciler gününde Manisa Soma'da hüzün vardı.Türk-İş'e bağlı Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma'da madenci şehitliğini ziyaret etti. Sendikalar hükümeti uyardı.