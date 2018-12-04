Yüzlerinde kömür karası ile ekmek mücadelesi veriyorlar yerin derinliklerinde... Kazmaları sallayıp, kara elması çıkarıyorlar yeryüzüne...
Kimi zaman aylarca uzak kalıyorlar ailelerinden... Yare hasret, anaya babaya hasret, evlatlarına hasretle sallıyorlar kazmalarını...
Ama eve dönüşlerinde bayram yaşıyor madenciler, aileleri. Sonuçta eve sağ salim dönebilmişlerdi.
Ama onlar kadar şanslı olmayan mesai arkadaşları vardı. 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma hemen ardından 18 madenciyi kaybettiğimiz Ermenek faciları.
Maden işçisi Durmuş Yılmaz, Soma'da madenden sağ çıkarılan işçilerden biri...
Kısa süre önce kaçak işletilen madende 3 işçimizi toprağa verdik kara elmas diyarı Zonguldak'ta...
Onlar en ağır iş kollarından biri olan madenlerde çalışan emekçiler... 4 Aralık onların günü, yani Madenciler Günü.
4 Aralık Madenciler gününde Manisa Soma'da hüzün vardı.
Türk-İş'e bağlı Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma'da madenci şehitliğini ziyaret etti. Sendikalar hükümeti uyardı.
ulusal.com.tr
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