İzmit’te sendikalı oldukları için işten çıkartılan emekçiler Ankara’ya yürümek istedi. Ancak polis izin vermedi. Yapılan müdahale de aralarında Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu'nun da bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

Haklarını aramak için Ankara'ya yürümek istediler ancak olmadı. Polis izin vermedi.42 gün önce İzmit'te 90 çelik işçisi, kapının önüne kondu. Emekçiler, Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Posco Assan fabrikasında çalışıyordu. Onları işlerinden eden gerekçe ise sendikalı olmalarıydı.O günden bugüne fabrika önünde eyleme geçtiler. Bugün de yine direnişteydiler.İşçilere, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da destek verdi.Emniyet yetkilileri, izinsiz yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirdi. Görüşmeler sonuç vermedi.İşçiler Ankara’ya gidebilmek için çaba gösterdi. Yürüyüşe de geçtiler ama polis emekçilere müdahale etti.Aralarında Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve sendika yöneticilerinin de bulunduğu 33 kişi, gözaltına alındı.