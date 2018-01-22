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Birleşik Metal İş Sendikası da grev tarihini açıkladı

Metal ısınıyor. Demiri bükenler greve hazırlanıyor. Şubat ayı sıcak geçecek zira Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası'nın ardından DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası da 2 Şubat'ta greve çıkma kararı aldı.

Birleşik Metal İş Sendikası da grev tarihini açıkladı

Birkez daha işçilerin taleplerini sıraladı, "Taleplerimizi karşılanmazsa 2 Şubat'ta greve çıkıyoruz" dedi.

Metal İş kolunda grev sesleri yükselmeye devam ediyor. TÜRK-İŞ'e bağlı Türk Metal Sendikası'nın ardından DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası da grev tarihini açıkladı. 

İstanbul'da açıklama yapan Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Patron Sendikası MESS'in zam dayatmasını kabul etmiyeceklerini söyledi. 

3 yıllık toplu sözleşmeyi asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Serdaroğlu, endikanın taleplerini sıraladı. Karşılanmazsa  2 Şubat'ta greve başlıyoruz" dedi.

Yaklaşık 130 bin sendikalı işçi çalıştığı Metal iş kolunda 3 sendika örgütlü. MESS'in dayatmasına karşı Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal İş Sendikası 2 Şubat'ta grev kararı aldı. Hak-İş'e bağlı Çelik-İş sendikası henüz grev kararını açıklamadı. 
 


HABER: DENİZ ADALI
ulusal.com.tr

Etiketler; #birleşik metal iş sendikası
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