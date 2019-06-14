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Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin yürüyüşü 4. gününde

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin yürüyüşü 4'üncü gününde. Bolu'dan yola çıkan işçiler "Emek ve Adalet" sloganı ile Anlara'ya yürüyor.

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin yürüyüşü 4. gününde

"Emek ve Adalet Yürüyüşü" sürüyor.

Bolu Belediyesi'de yaşanan işçi kıyımını karşı Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş sendikası eylemde.

Yaklaşık 250 kişilik grup dün mola verdikleri Gerede'den tekrar yola koyuldu.

Yürüyüşün dördüncü gününde sloganla yaklaşık 12 kilometre yürüyen işçiler, Kazanlar köyünde mola verdi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Ankara'ya kadar yürümekte kararlı olduklarını söyledi.

Cuma namazı sonrası tekrar yola çıkıldı.

Yürüyüşe emekçilerden destek var.


ulusal.com.tr

Etiketler; #bolu belediyesi
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