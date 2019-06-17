Bolu'dan yola çıkan belediye işçileri Ankara'ya ulaştı. Hak-iş Konfedarasyonu Başkanı Mahmut Arslan da işçilerle yollardaydı.

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler Ankara'ya ulaştı.



Hizmet-İş Sendikası'nca düzenlenen "Emek ve Adalet Yürüyüşü" Bolu'dan başladı. Yedinci günde Kızılcahamam'a vardı işçiler.



Bağlı oldukları Hak-İş Konfedarasyonu'nun Genel Başkanları Mahmut Arslan'da işçilerleydi.



120 kilometredir yürüdüklerine dikkat çekti Arslan, kararlılık mesajı verdi.



Arslan, 31 Mart sonrası değişim yaşanan belediyelerdeki işçi kıyımının endişe verici olduğunu söyledi.



İşçiler Bolu'dan başlayan yürüyüşlerini 22 Haziran Cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde sonladıracak.





ulusal.com.tr