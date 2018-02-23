AKP Hükümetinin şeker fabrikalarını özelleştirme girişimine karşı Burdur ayakta. Üreticisinden besicisine, odalarından sendikalarına, siyasi partilerinden belediyelerine kadar Burdur, özelleştirmeye geçit vermemekte kararlı…

Burdur Şeker Fabrikası, 6 ilde, 16 ilçede, 182 köyde, 5 bin 100 üreticisiyle 100 bin dekar alanda pancar üretimi yapıyor.



Fabrika, kenti ekonomik, sosyal ve kültürel olarak bambaşka hale getirdi.



CHP, Vatan Partisi ve İyi Parti de özelleştirmeye tepki gösterdi.



ulusal.com.tr