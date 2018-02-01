Bursa Aroma Fabrikası'nda 19 çalışan kış günü işten çıkarıldı. Tek Gıda İş Sendikası'na üye işçiler, haklarını yargıda arayacak

Evlerine gönderilen bir mektup ile işten çıkarıldıklarını öğrendiler. Hepsi şaşkın... Kimi 20 yıldır aynı fabrikada çalışıyordu. Kimi emeklilik için gün sayıyordu.



Bursa'da Aramo Fabrikası'nda 19 işçi kış günü işsiz kaldı.



17 Ağustos'ta toplu sözleşmede anlaşamayınca greve çıkmışlardı. Kazandıkları haklarını alamadan işten çıkarıldılar.



Tek Gıda İş Sendikasında örgütlü olan emekçiler sendikalı oldukları için işverenin bu yola başvurduğunu düşünüyor.



Fabrikadaki bölümleri taşerona vereceğini söyleyen Aroma patronu, ilk olarak ambar bölümünü ABD'li Ceva Lojistik adlı şirkete verdi.



İşten çakarmaların süreceği iddia edildi.



ulusal.com.tr