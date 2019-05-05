Bursa'da, çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi, yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki 6 katlı bir binanın inşaatında çalışan Bülent Bingül, asansör boşluğuna düştü.



Olay, Bingül'den uzun süre haber alamayan yakınlarının, inşaata gitmesiyle ortaya çıktı.



47 yaşındaki işçinin, 5'inci kattan düştüğü ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Bülent Bingül'ün naaşı, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





ulusal.com.tr