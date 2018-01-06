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Büyük taşeron işçi kurultayına Çağdaş Cengiz'den çağrı

Taşeron işçilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm yollarının tartışılacağı kurultaya Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz de çağrı yaptı

Ulusal Kanal'ın öncülüğünde düzenlenecek Taşeron İşçiliği Büyük Kurultayı yarın İstanbul'daki Petrol-İş Genel Merkezi'nde saat 12'de toplanıyor.

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz işçinin üretim sürecindeki önemini vurguladı.

Taşeronlaşmanın işçinin en büyük sorunu olduğunundan bahseden Cengiz, bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Cengiz, kurultay için çağrı yaptı.

Taşeron İşçiliği Büyük Kurultayı'nda işçinin sorunları tartışılacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #taşeron işçi
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