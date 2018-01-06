Ulusal Kanal'ın öncülüğünde düzenlenecek Taşeron İşçiliği Büyük Kurultayı yarın toplanacak. Saat 12'de başlayacak kurultay İstanbul'daki Petrol-İş Genel Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak. Kurultayda kadro düzenlemesiyle birlikte taşeron işçilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm yolları tartışılacak

Emekçinin sesi Ulusal Kanal'ın öncülüğünde Taşeron İşçiliği Büyük Kurultayı 7 Ocak Pazar günü İstanbul'da toplanacak. Kurultay saat 12'de Petrol-İş Genel Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.



Açılış konuşmasını, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz, Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar ile Aydınlık yazarı Mehmet Akkaya'nın yapacağı kurultay 3 oturumdan oluşacak.



İlk oturumda sendika yöneticileri, ikinci oturumda işçiler ve hukukçular kürsüye çıkacak.



Son oturumda ise gün boyu yapılacak tartışmalardan ortaya çıkacak sonuçlar bildirge haline getirilecek ve oylamaya sunulacak.



Ulusal Kanal'a konuşan Ankara Taşeron İşçileri Derneği Kurucu Başkanı Yücel Aydın, kararnameyle yapılan kadro düzenlemesinin sorunları çoğaltığını savundu.



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