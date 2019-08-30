Cargill emekçileri mücadelelerinin 500'üncü gününde basın açıklaması yaptı. Bursa Orhangazi'de sendikalı olduğu için işten atılan emekçiler İstanbul Ataşehir'den Cargill yönetimine bir kez daha seslendi. Emekçilere Bursa'dan gelen aileleri de destek verdi.

Destekçileri onları 500 gündür yalnız bırakmayan aileleriydi.



Tek istekleri yıllardır emek verdikleri işlerine kavuşmak. Amerikalı Cargill şirketi, Tek-Gıda İş Sendikası'na üye olan 14 işçiyi işten çıkardı.



14 emekçi Cargill yönetmine karşı mücadele başlattı, oturma eylemleri yaptı, günlerce fabrika önünde çadır kurdu.



İşçiler 16 Temmuz'da sendikal tazminat haklarını ve işe geri iade davasını kazandı. Ancak Cargill yönetimi emekçileri işe geri almadı, temyize gitti.



Amerikalı şirkete karşı tek yumruk olan emekçiler mücalesini Cargil yönetiminin olduğu İstanbul Ataşehir'e taşıdı.



Emekçiler Cargill yönetimi olumlu dönüş yapana kadar Ataşehir'den ayrılmayacak.





ulusal.com.tr