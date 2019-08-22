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Cargill işçileri işini geri istiyor

Emek direnişi ile Amerikalı Cargill şirketini yenen işçiler hâlâ işe geri alınmadı. Bursa Cargill Gıda'da, sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçiler işlerini geri istiyor. Emekçiler, işlerini geri alana kadar Cargill'in İstanbul Ataşehir'deki genel müdürlüğü önünde oturma eylemine başlattı.

Cargill işçileri işini geri istiyor
Cargil işçileri işini geri istiyor.

Bursa Orhangazi Cargill Fabrikasında  çalışan 14 emekçi Tek-Gıda İş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Emekçiler günlerce fabrika önünde eylem yaptılar. İstanbul Ataşehir'de bulunan Cargil'in genel merkezine yürüdüler.

14 işçi 16 Temmuz'da sendikal tazminat haklarını ve işe geri iade davasını kazandı. Ancak Cargill yönetimi emekçileri işe geri almadı, temyize gitti.

Emekçiler mücalesini Cargil yönetiminin olduğu İstanbul'a taşıdı.

İşçiler ne yağan yağmura ne de yakan güneşe aldırış ediyor. İşe geri alınana kadar oturma eylemine devam edecekler.

ulusal.com.tr
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