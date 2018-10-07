TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı

Çelik borunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir firmaya ait şantiyede çelik borunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Çelik borunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Alkan Mahallesi yakınlarında özel bir firmaya ait jeotermal santralinin ana borularının döşenmesi sırasında üç vincin kaldırdığı 20 metrelik çelik boruyu taşıyan halat koptu. Vinç operatörü Osman Budak (22), tonlarca ağırlıktaki çelik borunun altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, itfaiye, AKS, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla borunun altından çıkartılan Budak, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Budak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #boru #Manisa #işçi #iş kazası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.