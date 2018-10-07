Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir firmaya ait şantiyede çelik borunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Alkan Mahallesi yakınlarında özel bir firmaya ait jeotermal santralinin ana borularının döşenmesi sırasında üç vincin kaldırdığı 20 metrelik çelik boruyu taşıyan halat koptu. Vinç operatörü Osman Budak (22), tonlarca ağırlıktaki çelik borunun altında kaldı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye, itfaiye, AKS, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin çalışmasıyla borunun altından çıkartılan Budak, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Budak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.



Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.