"Toplu sözleşme sürecinde anlaşma çıkmaması üzerine sendika yönetim kurulu olarak 2 Şubat'ta MESS'e bağlı iş yerlerinde grev kararı aldık"

Çelik-İş Sendikası üyeleri, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinden anlaşmaya varılmaması üzerine MESS'e bağlı iş yerlerinde grev yapacak.



Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir yürüttükleri toplu sözleşme sürecinde anlaşma çıkmaması üzerine sendika yönetim kurulu olarak 2 Şubat'ta MESS'e bağlı iş yerlerinde grev kararı aldıklarını bildirdi.



MESS'in TİS sürecinde özellikle ücret maddeleri konusunda uzlaşmaz bir tavır sergilediğini ifade eden Değirmenci, Türkiye şartlarıyla uyuşmayan ücret zammı teklifi nedeniyle grev kararı aldıklarını vurguladı.



Üyelerinin beklentilerini karşılayacak bir teklif göremedikleri için yasal hakları çerçevesinde grev yapacaklarını ve iş yerlerinde üretimi durduracaklarını belirten Değirmenci, şunları kaydetti:



"Metal işçisi, ülkemiz ekonomisine verdiği katkıyla herkesten daha fazla bu ülkeyi sevdiğini göstermektedir. Biz, meydanlarda, sokaklarda olmak istemiyoruz. Hakkımızı aldığımız sürece bizim yerimiz tezgahlardır. Fakat taleplerimiz karşılanıncaya kadar, haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Metal işçisinin feryadını duyurmak, onların taleplerini karşılamak için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Üyelerimizin boynunu bükük bırakmayacağız. Hakkımız olan ne ise onu alacağız."