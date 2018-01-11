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Cerattepe ve Murgul'daki işletmelerinde işçiler, iş bıraktı

Eti Bakır Maden Şirketi'nin Artvin Cerattepe ve Murgul'daki işletmelerinde işçiler, iş bıraktı. İstedikleri zammı alamayan emekçiler, ücretlerine yüzde 25 zam ve 2 ikramiye istiyor.

Cerattepe ve Murgul'daki işletmelerinde işçiler, iş bıraktı

Artvin'de maden işçileri, istedikleri zammı alamayınca, iş bıraktı.

Eti Bakır şirketinin Cerattepe ve Murgul Damar'daki işletmelerinde çalışan emekçiler eş zamanlı olarak greve çıktı.

İşletmede üretim tamamen durdu. İşçiler, koşulların iyileştirilmesi ve aylık ücretin artırılmasını istiyor.

Fabrika yöneticileri, tepki üzerine işçilerin temsilcileri ile görüşmek istedi.  İşçiler, kesin sonuç almadan görüşmeyi kabul etmedi.

İşveren madencilere yüzde 20 oranında zam yapmak istemiş, ancak çalışanlar yüzde 25 zam isteyerek bunu reddetmişti.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Eti Bakır Maden Şirketi #artvin cerattepe
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