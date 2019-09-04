CHP'den EYT kararı - Son dakika 4 Eylül 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyeti hakkında açıklama yaptı.



Özel, "Kendilerine gelince çifter maaş alanlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın sorunlarını çözmeye yanaşmıyor" dedi.



CHP'NİN EYT KARARI



Özel, yeni yasama döneminde öncelikli konu başlıklarının EYT'lilerin haklarına kavuşması olacağını açıkladı.



ANKARA'DAKİ BÜYÜK EYT MİTİNGİ



Özel, Ankara'daki büyük EYT mitingine çağrı da yaptı, "Haklarını arayan EYT'liler 8 Eylül'de saat 12.00'de Tandoğan Meydanı'nda buluşuyor" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr



