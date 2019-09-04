banner977

banner1066

CHP'den EYT kararı - Son dakika 4 Eylül 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni yasama döneminde öncelikli konu başlıklarının emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin haklarına kavuşması olacağını belirtti

EMEK 04.09.2019, 11:34
CHP'den EYT kararı - Son dakika 4 Eylül 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyeti hakkında açıklama yaptı.

Özel, "Kendilerine gelince çifter maaş alanlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın sorunlarını çözmeye yanaşmıyor" dedi.

CHP'NİN EYT KARARI

Özel,  yeni yasama döneminde öncelikli konu başlıklarının EYT'lilerin haklarına kavuşması olacağını açıkladı.

ANKARA'DAKİ BÜYÜK EYT MİTİNGİ

Özel, Ankara'daki büyük EYT mitingine çağrı da yaptı, "Haklarını arayan EYT'liler 8 Eylül'de saat 12.00'de Tandoğan Meydanı'nda buluşuyor" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

#chp #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #Özgür Özel
Yorumlar (0)
28°
açık