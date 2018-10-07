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Çiftçi kara kara düşünüyor

Özelleştirilen Elbistan Şeker Fabrikasında işçi, çifçi isyanda... Fabrikada önce 11 emekçi tazminatları verilmeden işten çıkarıldı. Ücretsiz verilen şeker pancarı küspesi ise özelleştirme sonrası ücretli hale getirildi, çifçi dara düştü. Muhabirimiz Ekrem Demir, Elbistan'da eyleme başlayan işçiler ve üreticilerle görüştü.

Çiftçi kara kara düşünüyor

Malatya'daki Elbistan Şeker Fabrikası yaklaşık 7 ay önce satıldı. Özelleştirme sonrası da şeker fabrikasında herşey değişti.

İlk adım teşeron firmada çalışan 11 özel güvenlik görevlisini işten çıkarmak oldu. Üstelik tazminatlarını dahi vermeden.

Hemen sonrasında ise özelleştirme öncesi ücretsiz verilen küspe için çiftçiden para alınmaya başlandı. Gübre, yem, mazot fiyatları derken beli iyice bükülen çifçi böylece bir darbe daha almış oldu. 

Ve nakliyeciler... Onlar da dertli.

Özelleştirme sonrası yaşanmaya başlanan peş peşe sorunlar işçi, çifçi ve nakliyeciyi isyan ettirdi. Emekçiler fabrika önünde eyleme başladı, fabrikaya giriş çıkışı kapattı.

Ezelleştirme ile zor duruma düşen emekçiler Ulusal Kanal'a konuştu.

İşçiler haklarını, nakliyeciler koşulların düzeltilmesini, çifçi ise küspenin tekrar ücretsiz olmasını istiyor.

Fabrika yönetimi ise bu tepkilere rağmen sessizliğini koruyor.

HABER-KAMERA: EKREM DEMİR
ulusal.com.tr

Etiketler; #elbistan şeker fabrikası #işçi
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