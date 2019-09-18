Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın isimlerden biri olan Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak'ın kendisini telefonla aradığını belirtti.
Özüpak'ın kendilerine teşekkür ettiğini belirten Saraç, teşekkürlerin memnun ettiğini vurguladı.
Saraç, halk ve hak adına doğru olan her şeyi desteklediklerini, desteğini esirgemediklerini ifade ettiğini aktardı.
Cihan Saraç, "Bu ülkenin tek çözüm noktası Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yeniden ifade ettik." paylaşımı yaptı.
ulusal.com.tr
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın isimlerden biri olan Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak'ın kendisini telefonla arayarak teşekkür ettiği, bu teşekkürlerin kendilerini memnun ettiğini belirtti. Saraç, halk ve hak adına doğru olan her şeyi desteklediklerini, desteklerini esirgemediklerinin altını çizdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın isimlerden biri olan Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak'ın kendisini telefonla aradığını belirtti.