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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çok yakın isim ile EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak arasında EYT görüşmesi! İşte ayrıntılar - Son dakika 18 Eylül 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın isimlerden biri olan Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak'ın kendisini telefonla arayarak teşekkür ettiği, bu teşekkürlerin kendilerini memnun ettiğini belirtti. Saraç, halk ve hak adına doğru olan her şeyi desteklediklerini, desteklerini esirgemediklerinin altını çizdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çok yakın isim ile EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak arasında EYT görüşmesi! İşte ayrıntılar - Son dakika 18 Eylül 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın isimlerden biri olan Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak'ın kendisini telefonla aradığını belirtti.

Özüpak'ın kendilerine teşekkür ettiğini belirten Saraç, teşekkürlerin memnun ettiğini vurguladı.

Saraç, halk ve hak adına doğru olan her şeyi desteklediklerini, desteğini esirgemediklerini ifade ettiğini aktardı.

Cihan Saraç, "Bu ülkenin tek çözüm noktası Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yeniden ifade ettik." paylaşımı yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #gönül boran özüpak
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