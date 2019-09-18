Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın isimlerden biri olan Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak'ın kendisini telefonla arayarak teşekkür ettiği, bu teşekkürlerin kendilerini memnun ettiğini belirtti. Saraç, halk ve hak adına doğru olan her şeyi desteklediklerini, desteklerini esirgemediklerinin altını çizdi

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