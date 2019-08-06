Darphane işçileri greve çıkıyor

Kamu işçilerinin zam teklifinde anlaşma sağlayamamasının ardından gözler Türk İş'in "Grev" planına çevrildi. İlk grev kararı Basın İş’ten gelmişti. İşçiler 19 Ağustos’ta greve çıkıyor. Darphane işçilerini; Tarım, maden ve metal başta olmak üzere tüm kamu emekçileri takip edecek.

Önce Darphane işçileri greve çıkacak. En geç Eylül ayında ise tüm kamu işçileri iş bırakacak.Kamudaki 200 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadı.Önce Türk-İş hükümete toplu sözleşme teklifi sunmuştu.Hükümet ise ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4’lük bir teklif sundu. İşçinin alın gücünün düştüğünü belirten Türk-İş ise hükümetin teklifini kabul etmedi.Görüşmelerden sonuç çıkmadı. Yasal olarak bekleme süresini tamamlayan sendikalardan grev kararları gelmeye başladı. İlk grev kararı ise Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde çalışan işçilerden geldi.Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Savaş Nigar grev kararına ilişkin Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı. Nigar, grev kararının 200 bin kamu işçisini ilgilendirdiği bildirdi.Sendikanın yol haritasını da anlatan Nigar, grev kararının arkasında olduklarını söyledi.Ayın 19'undan itibaren ise darphane işçileri dışında kalan kamu emekçileri iş bırakacak. Tarım, maden, şeker, metal, karayol işçileri başta olmak üzere kamu emekçileri greve çıkacak.Anlaşma sağlanamaması halinde toplam 171 bin 813 kamu işçisinin iş bırakacağı süreç, Eylül ayının sonuna kadar devam edecek.