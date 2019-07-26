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Devreye girecek yeni emeklilik sistemi açıklandı! İşte o açıklama - 26 Temmuz 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) VE Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tamamlayıcı emekliliğin devreye gireceğini açıkladı. İşte Erdursun'un o açıklaması

Devreye girecek yeni emeklilik sistemi açıklandı! İşte o açıklama - 26 Temmuz 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) VE Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tamamlayıcı emekliliğin devreye gireceğini açıkladı.

Erdursun, şunları belirtti:

"Emekliler ilerleyen yıllarda daha rahat yaşasın diye BES tamamlayıcı emeklilik sistemi devreye girecek! 

Düşünün bugün her ay 959 TL SGK maliyetli Asgari Ücretli emekli olduğunda 700-800 TL emekli maaşı bağlanıyorsa, her ay asgari ücretli BES’e 75T ödediğinde kaç TL alır!"

ulusal.com.tr

Etiketler; #emeklilik sistemi #BES #Bireysel Emeklilik Sistemi #tamamlayıcı emeklilik
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