Devreye girecek yeni emeklilik sistemi açıklandı! İşte o flaş açıklama - 27 Temmuz 2019 Cumartesi emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) VE Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tamamlayıcı emekliliğin devreye gireceğini açıkladı.
Erdursun, şunları belirtti:
"Emekliler ilerleyen yıllarda daha rahat yaşasın diye BES tamamlayıcı emeklilik sistemi devreye girecek!
Düşünün bugün her ay 959 TL SGK maliyetli Asgari Ücretli emekli olduğunda 700-800 TL emekli maaşı bağlanıyorsa, her ay asgari ücretli BES’e 75T ödediğinde kaç TL alır!"
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Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) VE Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tamamlayıcı emekliliğin devreye gireceğini açıkladı. İşte Erdursun'un o açıklaması
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) VE Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tamamlayıcı emekliliğin devreye gireceğini açıkladı.