BDDK'dan Western Union kararı
BDDK'dan Western Union kararı
Işılay Saygın vefat etti
Işılay Saygın vefat etti
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Devreye girecek yeni emeklilik sistemi açıklandı! İşte o paylaşım - 27 Temmuz 2019 Cumartesi emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) VE Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tamamlayıcı emekliliğin devreye gireceğini açıkladı. İşte Erdursun'un o açıklaması

Devreye girecek yeni emeklilik sistemi açıklandı! İşte o paylaşım - 27 Temmuz 2019 Cumartesi emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) VE Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tamamlayıcı emekliliğin devreye gireceğini açıkladı.

Erdursun, şunları belirtti:

"Emekliler ilerleyen yıllarda daha rahat yaşasın diye BES tamamlayıcı emeklilik sistemi devreye girecek! 

Düşünün bugün her ay 959 TL SGK maliyetli Asgari Ücretli emekli olduğunda 700-800 TL emekli maaşı bağlanıyorsa, her ay asgari ücretli BES’e 75T ödediğinde kaç TL alır!"

ulusal.com.tr

Etiketler; #tamamlayıcı emeklilik #Bireysel Emeklilik Sistemi #BES #emeklilik sistemi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.