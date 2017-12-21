DİSK, 2018 yılı için “asgari ücret net 2 bin 300 Lira olsun” talebini yineledi.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu üyeleri, 25 yıl önce yaşamını yitiren eski DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk’ü Ankara Ulus Heykel önünde andı.
Anmada Baştürk’ün adının Türk sendikal tarihine altın harflerle yazıldığı ifade edildi.
Abdullah Baştürk anmasında söz alan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, asgari ücrette işçiden fedakarlık isteyen hükümete tepki gösterdi.
Haber: Tansev Kara
ulusal.com.tr
DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, hükümetin işçilerden fedakarlık istediğini hatırlattı, “Asgari ücret fedakarlık ücreti değildir” dedi.
DİSK, 2018 yılı için “asgari ücret net 2 bin 300 Lira olsun” talebini yineledi.
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