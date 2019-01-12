İZENERJİ işçilerinin yasalara dayanan toplu sözleşme haklarının tanınmasını ve işçilerle toplu sözleşme masasına oturularak insanca yaşam şartlarına uyan bir toplu sözleşmenin bağlanmasını talep ettiler. Perinçek özetle şunları belirtti:
İZMİR’DEKİ İŞÇİ HAREKETİ HAKLIDIR İŞÇİYLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ
Öncelikle vurgulayalım: İzmir’de İZBAN ve İZENERJİ işçilerinin talepleri ve mücadelesi haklıdır.
Vatan Partisi olarak İZBAN ve İZENERJİ işçilerinin mücadelesiyle dayanışma içindeyiz. İşçilerin haklarını elde etmeleri için bütün gücümüzle işçilerle birlikteyiz.
DÜN İZMİR’DE İŞÇİYE UYGULANAN ŞİDDETİN KARŞISINDAYIZ
Dün İzmir’de binlerce işçiye karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz. İşçinin haklı taleplerinin üzerine şiddetle gelen AKP Hükümetini ve polisi davet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını hukuka uygun davranmaya çağırıyoruz.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU SÖZLEŞME MASASINA OTURMALI
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Hakem Kararını beklemeden İZBAN işçisini temsil eden Demiryol-İş Sendikasıyla masa başına oturup toplu iş sözleşmeyi bağıtlamalı, emekçinin hakları verilmeli, iş barışı sağlanmalı ve böylece İzmir halkının ulaşım hizmeti huzur içinde verilmelidir.
İZENERJİ İŞÇİLERİNİN TOPLU SÖZLEŞME HAKLARI YASALDIR
İZENERJİ işçilerinin toplu sözleşme hakları yasaldır. Çünkü bu işçilerimiz, 2 Nisan 2018 tarihli 696 Sayılı KHK’dan önce zaten kadroluydular. O nedenle 2 Nisan 2018 tarihli KHK’ya tabi değillerdir. Kaldı ki, işçilerin anayasal olan toplu sözleşme hakları KHK yoluyla kaldırılamaz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, 15 yıldır işçilerle toplu sözleşme uyguluyor. Şimdi 15 yıllık bu Toplu İş Sözleşme düzeni niçin bozuluyor. Bu uygulama ne ahlâka ne vicdana sığıyor. Belediye, bir an önce yetki itirazından vaz geçip Toplu Sözleşme görüşmelerini başlatmalıdır.
EKONOMİK ÇIKMAZDAN İŞÇİYİ BASTIRARAK DEĞİL İŞÇİYLE BİRLİKTE ÜRETİM EKONOMİSİYLE ÇIKARIZ
AKP Hükümetinin Borçlanma Ekonomisi yüzünden içine girdiğimiz ekonomik çıkmazdan işçi haklarına baskı uygulayarak değil, Üretim Ekonomisiyle çıkabiliriz. Bunun için en büyük üretici sınıf olan işçinin insanca yaşama talebini hayata geçirmek ve işçilerimize sorumluluklar vermek durumundayız. Türkiye, zorlukları işçi ve çiftçiden sanayici ve tüccara kadar bütün üretici sınıflara paylaştırarak ve yine üretimin nimetlerini hakça paylaştırarak yenebilir. Bugün Hükümetin ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin uygulamaları, emekçinin şevkini kırmaktan, toplumda gerginlik yaratmaktan ve ekonomiye zarar vermekten başka bir şeye hizmet etmiyor.
AKP VE CHP’NİN SUÇ ORTAKLIĞININ KARŞISINDA İŞÇİYLE BİRLİKTEYİZ
AKP ve CHP, İzmir’de işçilere karşı suç ortaklığı oluşturmuş bulunuyor. Sürekli olarak birbiriyle atışan iktidar ve sözde ana muhalefet partisinin lider kadroları, rant kavgası için kapışıyorlar, fakat işçiye karşı birbirleriyle kucaklaşıyorlar.
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