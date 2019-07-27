Düzce Cam'da grev başladı

Düzce Cam fabrikasında çalışan emekçiler Kristal-İş Sendikası'na üye olduğu için işten çıkarıldı. İşveren önce sendikalaşmaya öncü olan, daha sonra sendikaya üye olan emekçilerin işine son verdi. Sendika, fabrika önünde grev başlattı

Sendikalaşmaya karşı çıkan işveren, 80 emekçinin işine son verdi.



Düzce Cam fabrikasında çalışan işçiler Kristal-İş Sendikası'na üye oldu. Önce sendikalaşmaya öncü olanlar sonrada sendikaya üye olan emekçiler işten atıldı.



2016 yılında başlayan işten çıkarmalar aralıklarla devam etti. Yaklaşık 80 işçi emek mücadelesi verdiği için işinden oldu.



Kristal-iş Sendikası işverene karşı grev kararı aldı. Fabrika önünde işçilerin işe geri alınması için grev başlattı.



Fabrika önünde mücadele sözü veren emekçiler, işlerini geri istiyor.



ulusal.com.tr