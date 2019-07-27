Düzce Cam'da grev başladı
Düzce Cam'da grev başladı
BDDK'dan Western Union kararı
BDDK'dan Western Union kararı
Işılay Saygın vefat etti
Işılay Saygın vefat etti
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Düzce Cam'da grev başladı

Düzce Cam fabrikasında çalışan emekçiler Kristal-İş Sendikası'na üye olduğu için işten çıkarıldı. İşveren önce sendikalaşmaya öncü olan, daha sonra sendikaya üye olan emekçilerin işine son verdi. Sendika, fabrika önünde grev başlattı

Düzce Cam'da grev başladı

Sendikalaşmaya karşı çıkan işveren, 80 emekçinin işine son verdi.

Düzce Cam fabrikasında çalışan işçiler Kristal-İş Sendikası'na üye oldu. Önce sendikalaşmaya öncü olanlar sonrada sendikaya üye olan emekçiler işten atıldı.

2016 yılında başlayan işten çıkarmalar aralıklarla devam etti. Yaklaşık 80 işçi emek mücadelesi verdiği için işinden oldu.

Kristal-iş Sendikası işverene karşı grev kararı aldı. Fabrika önünde işçilerin işe geri alınması için grev başlattı.

Fabrika önünde mücadele sözü veren emekçiler, işlerini geri istiyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #düzce #cam
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.