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Düzce Cam'da grev
Düzce Cam'da grev
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Düzce Cam'da grev

Düzce Cam Fabrikası'nda yaklaşık 2 hafta önce başlayan grev devam ediyor. Kristal- İş'e üye oldukları gerekçesiyle işten atılan 80 emekçi fabrika önünde bir kez daha yetkililere seslendi.

Düzce Cam'da grev

Düzce Cam işçileri 26 Temmuz'da aldığı grev kararını sürdürüyor.

Düzce Cam işvereni, Kristal-İş Sendikası'nda örgütlenen 80'e yakın emekçiyi işten çıkardı. Sendika hukuki sürece başvurdu.

Bu süreçte, hukuk mücadelesini kazanan sendika oldu. Ancak işveren davayı kaybetmesine rağmen sendikayla görüşmeyi reddetti.

Sendika ve emekçiler haklarını aramak için grev kararı aldı. Seslerini duyurmak için yetkililere birkez daha seslendi.

İşçilerin emek mücadelesine Vatan Partisi Düzce il başkanlığı da destek verdi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #düzce
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