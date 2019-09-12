Düzce Cam'da işçi kıyımı

Düzce Cam Fabrikası'ndaki sendikal mücadele 3,5 yıldır sürüyor. İşveren 26 Temmuz'dan beri toplu sözleşme masasına oturmadığı için işçiler greve gitti.

İşveren 2 kez "Fabrikayı kapatıyorum" diyerek isim değiştirdi. Kristal İş Sendikası her defasında yeniden örgütlenip yetki almayı başardı. Ancak işveren tutumunu değiştirmedi ve 9 Eylül'de tekrar fabrikayı kapattı. İşten atılan emekçilerin sayısı ise 100'e ulaştı.

Mahkeme işverenin hukuksuzluğu karşısında yetki itirazını reddetti. Yargıtay yolunu da kapattı. İşten atılan işçiler, fabrika önünde işvereni protesto etti. Vatan Partisi'ni ziyaret eden işçiler, yaşananları anlattı.

Vatan Partisi İl Başkanı Sönmez, üretimden ve işçiden yana olduklarını vurguladı, yetkililere seslendi.

İşçiler, kendilerine verdiği destek için Vatan Partisi, Ulusal Kanal ve Aydınlık gazetesine teşekkür etti.

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