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Eğlenerek demir üretiyorlar

Hem enerjileri hem de moralleri yüksek. Karabük'te bir demir ocağı sahibi, işçileri mola sürelerinde zurnayla eğlendiriyor cumartesi günleri de mangal partisi yapıyor. İşçiler yapılan uygulamadan memnun.

Eğlenerek demir üretiyorlar
Haddehane yani demirocağı sahibi Ali Kara çalışanlarına moral vermek için molalarda onlarla zurna eşliğinde oyunlar oynuyor.

8 yıldır demir üreten Kara çok dfarklı bir patron profili çiziyor. İşlerle adeta arkadaş olan Kara "halden anlarım" diyor. 

Kara işçilerin mutlu olduğunu ve işlerini severek yaptıklarını belirtti.

İşçiler ise patronlarının yaptığı uygulamadan memnun.


ulusal.com.tr
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