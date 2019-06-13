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"Emek ve Adalet Yürüyüşü" sürüyor

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara karşı başlattığı "Emek ve Adalet Yürüyüşü" sürüyor. Ankara'ya yürüyen işçilerin durağı Bolu Gerede oldu.

"Emek ve Adalet Yürüyüşü" sürüyor

CHP'li Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin yürüyüşü sürüyor. 

Hizmet-İş Sendikası'na üye işçilerin "Emek ve Adalet Yürüyüşü" diyerek başladığı eylem 3'üncü günde Bolu  Yeniçağa 'dan başladı. 

İşçiler sloganlarla Gerede'ye yürüdü. 

İşçilere, Yeniçağa Belediye Başkan Vekili Nusret Soysal ve Belediye Meclis Üyeleri de destek verdi. 

İşçiler'in yürüyüşü Ankara'da sona erecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #hak-iş
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