Astana toplantısı sonuçlandı
Astana toplantısı sonuçlandı
Kamu bankaları konutta vadeleri 180 aya çıkardı
Kamu bankaları konutta vadeleri 180 aya çıkardı
Temmuz ayı ihracat rakamı açıklandı
Temmuz ayı ihracat rakamı açıklandı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

"Emekliler ilerleyen yıllarda daha rahat yaşasın diye" dedi ve yakında uygulamaya konulacak yeni emeklilik sistemini açıkladı - Son dakika 2 Ağustos 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) VE Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tamamlayıcı emekliliğin devreye gireceğini açıkladı. İşte Erdursun'un o açıklaması

"Emekliler ilerleyen yıllarda daha rahat yaşasın diye" dedi ve yakında uygulamaya konulacak yeni emeklilik sistemini açıkladı - Son dakika 2 Ağustos 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) VE Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tamamlayıcı emekliliğin devreye gireceğini açıkladı.

Erdursun, şunları belirtti:

"Emekliler ilerleyen yıllarda daha rahat yaşasın diye BES tamamlayıcı emeklilik sistemi devreye girecek! 

Düşünün bugün her ay 959 TL SGK maliyetli Asgari Ücretli emekli olduğunda 700-800 TL emekli maaşı bağlanıyorsa, her ay asgari ücretli BES’e 75T ödediğinde kaç TL alır!"

ulusal.com.tr

Etiketler; #emeklilik sistemi #BES #Bireysel Emeklilik Sistemi #tamamlayıcı emeklilik
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.