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Emekliler Kurultayı 25 Şubat'ta İstanbul'da toplanıyor

12 milyon emeklinin gözü bu kurultayda. Emekliler Kurultayı 25 Şubat'ta İstanbul'da toplanıyor

Emekliler Kurultayı 25 Şubat'ta İstanbul'da toplanıyor

Seçimden seçime hatırlanıp sonra da unutulan emekliler sözlerini Emekliler Kurultayı'nda söyleyecek.

Açılış konuşmaları;

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan,
Petrol-İş Sendikası Genel Sekreteri Ahmet Kabaca
İstanbul İşçiler Derneği Başkanı Fikri Sarıkaya

1. Oturum

Nurhayat Boyraz , Emekli-Sen E. Merkez Yürütme Kurulu Üyesi
Satılmış Çalışkan, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı
Arif Yıldız, Türkiye Emekliler Derneği Genel Eğitim ve Teşkilat Sekreteri,
Süleyman Şahin, DİSK Emekli-Sen İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı
Ahmet Torun, Türk Emekli Sen Sivas Şube Başkanı
Yüksel Öztürk , Tüm İETT Emeklileri Derneği Genel Başkanı

2. Oturum

Ali Çınar, Emekli
Mehmet Kurnaz, Emekli
Ali Rıza Susam, Emekli
Tayfun Toydemir, Emekli
Hüseyin Aksoy, Emekli

3. Oturum

Nihat İmamoğlu, Türkiye Emekliler Derneği Kadıköy Şube Başkanı
Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı
Mehmet Akkaya, Aydınlık Yazarı

Sonuç bildirgesi sunumu
Rahim Sivaslı

Milyonlarca emeklinin sorunlarına çözüm yollarının aranacağı kurultaya tüm halkımız davetlidir.

Düzenleyen

ULUSAL KANAL - İSTANBUL İŞÇİLER DERNEĞİ 

25 Şubat Pazar  12.00
Petrol-iş Genel Merkezi Konferans Salonu
Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:23
Üsküdar / İstanbul

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emekliler Kurultayı
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