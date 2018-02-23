12 milyon emeklinin gözü bu kurultayda. Emekliler Kurultayı 25 Şubat'ta İstanbul'da toplanıyor

Seçimden seçime hatırlanıp sonra da unutulan emekliler sözlerini Emekliler Kurultayı'nda söyleyecek.



Açılış konuşmaları;



Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan,

Petrol-İş Sendikası Genel Sekreteri Ahmet Kabaca

İstanbul İşçiler Derneği Başkanı Fikri Sarıkaya



1. Oturum



Nurhayat Boyraz , Emekli-Sen E. Merkez Yürütme Kurulu Üyesi

Satılmış Çalışkan, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı

Arif Yıldız, Türkiye Emekliler Derneği Genel Eğitim ve Teşkilat Sekreteri,

Süleyman Şahin, DİSK Emekli-Sen İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı

Ahmet Torun, Türk Emekli Sen Sivas Şube Başkanı

Yüksel Öztürk , Tüm İETT Emeklileri Derneği Genel Başkanı



2. Oturum



Ali Çınar, Emekli

Mehmet Kurnaz, Emekli

Ali Rıza Susam, Emekli

Tayfun Toydemir, Emekli

Hüseyin Aksoy, Emekli



3. Oturum



Nihat İmamoğlu, Türkiye Emekliler Derneği Kadıköy Şube Başkanı

Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı

Mehmet Akkaya, Aydınlık Yazarı



Sonuç bildirgesi sunumu

Rahim Sivaslı



Milyonlarca emeklinin sorunlarına çözüm yollarının aranacağı kurultaya tüm halkımız davetlidir.



Düzenleyen



ULUSAL KANAL - İSTANBUL İŞÇİLER DERNEĞİ



25 Şubat Pazar 12.00

Petrol-iş Genel Merkezi Konferans Salonu

Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:23

Üsküdar / İstanbul



ulusal.com.tr