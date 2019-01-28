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Emeklilikte Yaşa Takılanlar - EYT'den hükümete sandık uyarısı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar bu kez Tekirdağ Çerkezköy'den hükümete seslendi. Yerel seçimlerin yaklaştığını hatırlatan EYT mağdurları, sandığa işaret etti, çözüm üretmeyen siyasilere oy vermeyeceklerini açıkladı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar - EYT'den hükümete sandık uyarısı

Tekirdağ'dan hükümeti böyle uyardılar. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Çerkezköy Kapalı Spor salonunda bir araya geldi...

Salon tıklım tıklım doldu. Talepler bir bir sıralandı.

Ulusal Kanal'a konuşan EYT mağdurları dertli. Sorunlar çok ama çözüm yok.
 
Yıllarca çalışarak prim gün sayılarını dolduran ancak 1999 yılında çıkan 4477 sayılı yasa ile emeklilik hayalleri suya düşen EYT'liler yaklaşan yerel seçimlere dikkat çekti.

EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Mücadele etmeyen siyasilere oy yok." dedi. 

AKP'ye oy vermiş olan vatandaşlar ise hükümetten gelen açıklamada daha tepkili.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sandık #çerkezköy #Tekirdağ #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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