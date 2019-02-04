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Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler Denizli'de toplandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), bu hafta Denizli'de toplandı. 10 Şubat'ta Anıtkabir'deki büyük buluşmaya çağrı yapıldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler Denizli'de toplandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), bu sefer Denizli'de buluştular. Önce Ankara'ya sonra Türkiye'ye seslendiler.

EYT Denizli Bölge Temsilcisi Yücel Gönen, sorunlarının her geçen katlanarak arttığını söyledi. 

Türkiye genelinde binlerce kişini katıldığı toplantılar düzenleyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar 10 Şubat'ta Ata'nın huzurunda olacak. 
 
TMMOB toplantı salonunda toplanan vatandaşlar  Ankara buluşması için söz verdi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #denizli #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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