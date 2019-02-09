Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler bu kez Tekirdağ Çerkezköy'den hükümete seslendi. Yerel seçimlerin yaklaştığını hatırlatan EYT mağdurları, sandığa işaret etti, çözüm üretmeyen siyasilere oy vermeyeceklerini belirtti

Tekirdağ'dan hükümeti uyardılar. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler Çerkezköy Kapalı Spor salonunda bir araya geldi...



Salon tıklım tıklım doldu. Talepler tek tek sıralandı.



Ulusal Kanal'a konuşan EYT mağdurları dertli. Sorunlar çok ama çözüm yok.



Yıllarca çalışarak prim gün sayılarını dolduran ancak 1999 yılında çıkan 4477 sayılı yasa ile emeklilik hayalleri suya düşen EYT'liler yaklaşan yerel seçimlere dikkat çekti.



EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Mücadele etmeyen siyasilere oy yok." dedi.



AKP'ye oy vermiş olan vatandaşlar ise hükümetten gelen açıklamada daha tepkili.





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