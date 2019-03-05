Türkiye'de emekçilerin sorunları gün geçtikçe büyüyor. Türk-İş, DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar Kırklareli Lüleburgaz'da bir araya geldi. İşçiler, Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunlarına da değindi

Sorunlar büyüyor, çözümler gecikiyor. Ekonomideki kötü gidişat emekçiyi de etkiliyor.



Kırklareli Lüleburgaz'da bir araya gelen Türk-İş DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar seslerini duyurmak için miting düzenlemek istedi ancak engellendi.



Mitingin yasaklanmasına tepki gösteren işçi örgütleri ellerinde Türk bayraklarıyla Kongre Meydanı'nda toplandı.



Konuşma yapan Petrol- İş Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz, krizin faturasının emekçiye yansıtıldığını ifade etti.



Emeklilikte Yaşa Takılanların da meydanlarda olduğunu söyleyen Yavuz, "Bu soruna bütün sendikalar duyarlı olmalı." dedi.



ulusal.com.tr

