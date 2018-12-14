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En anlamlı destek işçiden geldi

Sokak Atık Toplayıcıları Derneği üyesi yüzlerce işçi bazı basın yayın organlarının hedef aldığı Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’a destek ziyareti yaptı

En anlamlı destek işçiden geldi

 Basında çıkan haberlere tepki gösteren işçiler, Atalay’ın vatansever ve işçiden yana olduğunu belirtti.

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay’a en anlamlı destek işçilerden geldi.

Bazı televizyon kanalları ve gazetelerin hedef aldığı Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’a destek ziyaretleri devam ediyor.

İş adamları, sendika ve siyasetçilerin ardından, Sokak Atık Toplayıcıları Derneği üyesi yüzlerce işçi de Atalay’a destek ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette işçiler adına Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman konuştu.


Haber: Tansev Kara
ulusal.com.tr

Etiketler; #Türk-İş #ergün atalay
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