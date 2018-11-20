banner999
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü
Krize çözüm paneli
Krize çözüm paneli
Dünya Çocuk Hakları Günü
Dünya Çocuk Hakları Günü
Akar ve Fidan Şoygu ile Suriye'yi görüştü
Akar ve Fidan Şoygu ile Suriye'yi görüştü

Engelliler Çalışma Bakanlığı önünde

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, kamuda 8 bin engelli personel açığı olmasına rağmen, 2 bin 500 engelli ataması yapılacağını söyledi. Kendilerine 5 bine yakın atama sözü verildiğini belirten İçli, “Sözler tutulmazsa açlık grevi başlatacağız” dedi.

Engelliler Çalışma Bakanlığı önünde

Atama bekleyen engelli memur adayları Ankara'da eylem yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Meclis Bütçe Komisyonu’nda atanacak engelli kamu personel sayısını 2 bin 500 olarak açıkladı.

Bu açıklama siz engelli kitlesi arasında hayal kırıklığı ve tepki yarattı.

5 bine yakın atama bekleyen engelliler, Engelliler Konfederasyonu öncülüğünde yurdun dört bir yanından Ankara’ya gelerek Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önünde toplandı.

Engelli Yurttaşlar adına Engelliler Konfederasyonu Başkanı Avukat Turhan İçli konuştu.

Kendilerine 5 bine yakın atama sözü verildiğini ifade eden İçli, “Verilen sözler tutulmazsa açlık grevi başlatacağız” dedi.

HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #engelli #Çalışma Bakanlığı #iş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.