Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, kamuda 8 bin engelli personel açığı olmasına rağmen, 2 bin 500 engelli ataması yapılacağını söyledi. Kendilerine 5 bine yakın atama sözü verildiğini belirten İçli, “Sözler tutulmazsa açlık grevi başlatacağız” dedi.

Atama bekleyen engelli memur adayları Ankara'da eylem yaptı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Meclis Bütçe Komisyonu’nda atanacak engelli kamu personel sayısını 2 bin 500 olarak açıkladı.



Bu açıklama işsiz engelli kitlesi arasında hayal kırıklığı ve tepki yarattı.



5 bine yakın atama bekleyen engelliler, Engelliler Konfederasyonu öncülüğünde yurdun dört bir yanından Ankara’ya gelerek Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önünde toplandı.



Engelli Yurttaşlar adına Engelliler Konfederasyonu Başkanı Avukat Turhan İçli konuştu.



Kendilerine 5 bine yakın atama sözü verildiğini ifade eden İçli, “Verilen sözler tutulmazsa açlık grevi başlatacağız” dedi.



HABER: TANSEV KARA

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